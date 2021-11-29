KARADUT BESTE YARIŞMASI’NDA BÜYÜK GÜN YAKLAŞIYOR Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Karadut Beste Yarışması ödül töreni ve konser için geriye sayım başladı. 5 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan programın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:21