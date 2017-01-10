Karikatürün geleceği var Bizimcity ve Sizinkiler karakterlerine hayat veren ünlü karikatürist Salih Memecan, "Çizim giderek popüler hale geliyor. Sosyal medya geliştikçe millet emojiler kullanmaya başladı. Yani insanlar artık kendini çizimlerle ifade ediyor. Bu sebeple karikatürün geleceği var." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, 'Gençlerle Baş Başa Sohbetleri'nde "Limon ve Zeytin" karakterlerine hayat veren ünlü karikatürist Salih Memecan'ı ağırladı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşi programında çocuklarla buluşan Memecan, karikatür çizimleri hakkında geleceğin karikatüristlerine önemli ipuçları verdi. "Limon ve Zeytin" kitabıyla ilgili de konuşan Memecan, kitabın yeni serisinin olacağının da müjdesini verdi.

Artık herkes emoji kullanıyor!

Çocukların karikatürlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Memecan, "Karikatürün geleceği var. Daha doğrusu çizebilme becerisinin büyük geleceği var. Sosyal medyada artık millet emoji kullanmaya başladı. Yani insanlar kendini çizimlerle ifade ediyor. Kendini çizgi ile ifade etmek hep daha fazla kolaylık sağlamıştır. İşte ben de burada çocuklara çizebilmenin zor bir şey olmadığını, çizmenin hayatı kolaylaştırdığını anlatıyorum. Bir nevi onları çizmeye cesaretlendiriyorum." dedi.

Çizim popülerleşiyor

Teknolojinin karikatür dünyasını da etkilediğine değinen Memecan, "Çizim giderek popüler hale geliyor. Eskiden 3-5 tane karikatürist vardı ve bunlar gazetelere karikatür çiziyordu. Bir tek onları görüyorduk. Şimdi çizebilen herkesin kendi çizimlerini belli bir gruba internet aracılığıyla gösterebilme imkanı var. Biz eskiden kağıt kalemle çizer, arkasından sulu boya ile boyardık. Şimdi kağıt kalem yerine tabletlerle çizmeye başladık. Hem daha temiz hem de pratik ve kolay. Üstelik daha rahat arşivlenebiliyor." dedi. (Kurumsal haber)

