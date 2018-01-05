Karne başarının tek ölçütü değildir

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlamasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti. Öğrenciler; ödevler, sınavlar, dersler derken bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Hem öğrenciler hem veliler 19 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Velilerin ve öğrencilerin tatil planlarını yapmaya başladığı bugünlerde Yön Koleji Rehberlik Danışmanı Özde Gül Şen, öğrencilerin verimli ve eğlenceli bir yarıyıl geçirmeleri için velilere tavsiyelerde bulundu. Özde Gül Şen, çocuklara ihtiyaca yönelik ödüller alınması gerektiğinin, programlanmış aşırı olmayan ders düzeninin ve birlikte geçirilen kaliteli zamanın önemine değildi.







Programlı olmak motivasyonu artırır

Süreklilik gerektiren öğrenme eyleminin, tekrar ve pekiştirmeye her zaman ihtiyaç duyduğunu söyleyen Şen, “Ancak çocuğunuzun sürekli ders çalışmasını beklemek doğru olmaz. Hazırlanan programa göre yarıyıl ödevlerini, kitap okuma saatini ayarlamak ve o programa göre ilerlemek çocuğun motivasyonuna çok yardımcı olacaktır” dedi.



Eğlenceli sportif faaliyetler şart

Şen, karne hediyesi olarak verilen sözlerin, gerçekleştirilmesi zor olan şeyler olmaması gerektiğini belirterek, “Çocukların karşısına konulan pahalı ödüller, onların başarısı ile birlikte fiyatının artacağı ödüllere dönüşmesine sebep olur. Onlar için ihtiyaca yönelik ödüller, daha kalıcı ve doyurucu olacaktır” şeklinde konuştu. Aile ile birlikte eğlenceli bir şekilde geçirilecek sportif faaliyetlerin, çocuk için arınma etkisi yaratacağını kaydeden Şen, “Enerjiyi atmak ve rahatlamak adına yapılan eğlence içerikli faaliyetler tatilin olmazsa olmazı olmalıdır” ifadelerini kullandı.



Karne çocukların potansiyelini göstermez

Başarının tek ölçütünün karneler olmadığını da vurgulayan Şen, “Karne çocukların geçmiş oldukları sınavlar için bir akademik başarı sonucudur fakat çocukların gerçek potansiyel ve yetenekleri bununla sınırlı değildir. Gelişim döneminde olan çocuklarımız gün geçtikçe gelişen zihinsel faaliyetleri ile ileriki dönemlerde birçok etkinlikte ve derste başarı gösterebileceklerdir” dedi. Çocuklardan potansiyellerinin üzerinde üstün çabalar beklemenin onlar adına özgüven kırıcı olabildiğini belirten Şen, “Geçmişe değil geleceğe odaklanarak yapılan çalışmaların daha iyi sonuçlar vereceği yönünde çocukları desteklersek, başarılı olacaklarına emin olmalarını sağlarız” diye konuştu.

(Kurum haberi)