Kasabanın Ali’leri hava alır!

Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi Müdürü Mücahit Çetin, ‘Kasabanın Ali’leri’ adlı tiyatro oyununun okul olarak ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Müdür Çetin şöyle konuştu:

“Çok mutluyuz. Öncelikle Tiyatro oyunumuzun öğretmeni Türk Dili Edebiyat Öğretmenimiz Ayşe Tunçbilek hocamızı ve oyunu sahneleyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cemal Bozkurt Anadolu lisesi 2007 yılında Eğitim öğrenim hayatına başlamış. Okulumuzun 10 yıllık bir geçmişi var. Okul tarihinde ilk defa tiyatro oyunu sahnelendi. Bunun için ayrı bir önemi var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bunun devamı gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen uluslararası tiyatro festivalinde yarışmalara katıldık. Önemli olan bu atmosferde yarışmak. Derece ne olur bilemiyoruz. Sosyal Etkinlik anlamında öğrencilerimizin Uluslararası boyutta gerçekleşen tiyatro oyunları yarışmasında sahne alıp yeteneklerini göstermeleri çok önemli. Bizim gönlümüzde öğretmenimiz ve öğrenciler birinci, oyunlarını hep beraber izledik, muhteşemdiler.



Okula kitap yardımı yaptılar

“ Belediyelerimizin görevi sadece yol su kanalizasyon yapmak değildir. Kültür-Sanat alanında toplumun ihtiyaçlarını karşılamak gibi etkinliklere Büyükşehir Belediyemizin katkıları muhteşem. 13 yıldır Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kültür Sanat daire başkanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda kütüphanemiz yoktu talep etmiştik kütüphanemize önemli derecede katkı sağladılar. ”



“Kayseri halkı umarım oyunumuzu sever”

Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ayşe Tunçbilek ise, 4 yıldır Cemal Bozkurt Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığını belirtti. Okulun Tiyatro yönetmenliğini de yapan Tunçbilek, şöyle konuştu:

“Bu yıl lisemizin tarihinde ilk defa Kayseri Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği Tiyatro Festivaline katıldık. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Tiyatro oyununu oynarken eğlenmek istedik. Bu neden ‘Kasabanın Ali’ler’ adlı komedi türündeki oyunu tercih ettik. Gerçekten provalarda çok eğlenmiştik. Şimdi buada seyircilerimiz de eğlendi. Çok mutluyuz. Oyunumuzun ismi neden Kasabanın Alileri şunun için. Tane isimlerinin sonu Ali ile biten köyün ağası var, Şerif Ali, Emim Ali, Mustafa Ali, Adem Ali. Bunların hepsi doktor ile kızlarını evlendirmek istiyorlar. Fakat doktor sonunda birlikte çalıştığı hemşire ile evleniyor. Ali’lerin planları hesapları suya düşüyor. Büyükşehir belediyesinin bu tiyatro festivali çok başarılı bir organizasyon. Umarım Kayseri halkı tiyatroyu daha çok benimser bu festivali takip eder”



Haber Fotoğraf: Tuba Köksal/Remzi Yıldırım

