 KAYMEK sağlık seminerleri ile bilinçlendiriyor 

Semineri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de takip etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından KAYMEK Sümer Eğitim Merkezi’nde “Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Tarama Eğitimi” gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik’in de takip ettiği seminerde kursiyerler kansere karşı bilinçlendirildi.







Kanserin toplumumuzdaki yeri, biyolojik ve psikolojik etkileri, erken teşhis ve taramanın önemi gibi konularda bilgilerin verildiği seminere KETEM eğitimcisi Gamze Orak ile Doktor Ebru Güngör katıldı.

Seminer sonrası konuşan Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, hastalıkların kaçınılmaz olduğunu; ancak önlem almanın gerektiğini belirterek, “Sağlık da hastalık da, varlık da yokluk da insanlar içindir. Bizler tedbirimiz alalım, takdir Allah’ındır. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” dedi. İkbal Çelik seminere katılan kursiyerlere de sertifikalarını verdi.

KETEM doktorlarından Ebru Güngör, sertifika töreni sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek kanser taramasını ücretsiz yaptıklarına dikkat çekerek bu anlamda herkesi bu hizmetten yararlanmaya davet etti.

Başkan Çelik’in eşi İkbal Çelik de KETEM ekibine vermiş oldukları bilgiler için teşekkür ederek, “İnşallah kimse bu tür hastalıklarla karşılaşmaz, ama karşılaşılırsa neler yapılacağının da bilinmesi gerekir. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

