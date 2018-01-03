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KAYMEK’in Boşnak mezunları

Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Bosna Hersek’in Mostar şehrinde yürütülen meslek ve sanat kurslarında Ekim-Aralık 2017 tarihlerinde eğitim gören 194 kursiyere sertifikaları verildi ve 3 ay süren kurslarda üretilen eserler sergilendi.

KAYMEK’in Boşnak mezunları

Sergi Açılışı ve sertifika programına Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Arslan, Mostar’daki okullar ve derneklerin yöneticileri, kursiyerler ve Mostar halkı katıldı.



Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar ve Kayseri’nin kardeş şehir protokollerinin kağıt üzerinde kalmamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında köprü vazifesi gören bu tür çalışmaların önemini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik ise konuşmasında dost ve kardeş şehir Mostar’a hizmet vermekten dolayı her zaman büyük bir mutluluk duydukları dile getirerek birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci de  programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Sergide Ekim-Aralık ayları arasında KAYMEK Mostar Atölyesi ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü ile Konjic, Stolac, Donja Dreznica ve Gubavica gibi bölgelerde verilen Ebru Sanatı, Brezilya Nakış Teknikleri, Kırkyama ve Kağıt Telkari kurslarına katılan 194 kursiyerin 350 civarında eseri sergilendi.
Programda ayrıca kursları tamamlayan 194 kursiyere sertifikaları verildi.

İHA

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