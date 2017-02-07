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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Emir Kalkan'a vefa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Emir Kalkan'ın anısına bir hikaye yarışması düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Emir Kalkan'a vefa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, “Bir Anadolu hikayecisi” olarak tanınan yazar ve gönül adamı Emir Kalkan’ı unutmadı. Belediye, Kayseri’de 1948 yılında dünyaya gelen ve yine bu şehirde 30 Temmuz 2015 tarihinde hayata veda eden Emir Kalkan adına ödüllü bir hikaye yarışması düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilki bu yıl başlatılan yarışmanın geleneksel hale getirileceğini açıkladı.

Yarışma jürisi Prof.Dr. Atabey Kılıç, Ali Haydar Haksal, Necip Tosun, Cemal Şakar, Özcan Ünlü, Aykut Ertuğrul, Nurkal Kumsuz, İmdat Avşar ve Salih Özgöncü’den oluşan yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 6 bin, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek; bin TL’lik 3 mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Hikaye konusu serbest olan ve herkesin katılımına açık olan yarışma hakkında geniş bilgi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri.bel.tr internet adresinden alınabilir.

Yarışma için son başvuru tarihi 21 Nisan 2017...
Haber Merkezi

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