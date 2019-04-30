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'Kayseri'de Bir An' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6’ıncısı yapılan 'Kayseri’de Bir An' konulu ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği Gölgeler adlı eseriyle Adem Eroğlu elde etti.

'Kayseri'de Bir An' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
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Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen altıncı ulusal fotoğraf yarışmasına Kayseri’nin birbirinden güzel fotoğraflarını çeken fotoğrafçılar katıldı. Yarışma jürisi tarafından 697 eser titizlikle incelenerek derece alanlar belirlendi. Yarışmanın birinciliğini 'Gölgeler' adlı eseriyle Adem Eroğlu elde ederken, 'Trenden Erciyes' fotoğrafıyla Yasin Çetin ikinci, 'Flamingolar' fotoğrafıyla yine Adem Eroğlu üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Burak Güralp ve Abdullah Koç kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.
Yarışmanın birincisine altın madalya ve 6 bin TL, ikinciye gümüş madalya ve 5 bin TL, üçüncüye bronz madalya ve 4 bin TL, mansiyona layık görülen eserlere biner TL, sergilenmeye layık görülen fotoğraflara ise 250’şer TL ödül verilecek.
 

İHA

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