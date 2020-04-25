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Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri sonucu kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebinde bulunuldu. Kayseri Devlet Tiyatrosu için ilk etapta 40 kişilik bir kadro isteniyor.

Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm ve kültür-sanat şehri olması için Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına büyük önem vermiş ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimlerin sonucu olarak Devlet Tiyatrosu’nun Kayseri’de de kurulmasına onay verildi.
Şehir Tiyatrosu’nun Devlet Tiyatrosu’na tahsisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşunu ilan etmesinin ardından kadro ihdası için de çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile bir görüşme yaptı. Kayseri Devlet Tiyatrosu için Cumhurbaşkanlığı’ndan 20 sanatçı, 15 teknik eleman ve 5 idari personel kadrosu istendiği belirtildi.
 

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