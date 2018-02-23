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Kayseri deyimleri figür oldu

İncesu İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Mustafa Başoğlu, Kayseri deyimlerini kavak ağacına şekil vererek anlatmaya çalışıyor. “Sözü figürleştirme” adını verdiği çalışmaları hakkında bilgi veren Başoğlu; “Kayseri’ye ait sözleri kavak ağacına şekil vererek anlatmaya çalışıyorum. İlk çalışmam da ‘gözünün yağını yediğim’ sözü oldu.” dedi.

Kayseri deyimleri figür oldu

Türkiye Sanat Tarihi’nde bir ilke imza attığını söyleyen Mustafa Başoğlu,  “ne görsel, ne de resim sanatında böyle bir çalışmaya rastlamadım. Çocukluğumdan bugüne sapan yaparak ağaca şekil vermeye başladım. Bunu bıçakla dal kesip yapıyordum. Daha sonra lise öğrencisiyken hocam ıspatula ile kuş figürleri yapmayı öğretti. O günden bugüne elimde maket bıçağı ve ıspatulayı bırakmadım. Gördüğüm her dal parçası ile bir figür yapmaya başladım. Genelde hayvan figürleri üzerinde çalışıyordum. Yaptığım çalışmalar ile bir sergi açtım. Bu sergiden sonra birisi Kayseri figürleri yapmamı tavsiye etti. Kayseri yöresine ait sözleri görselleştirebileceğimi o tavsiye üzerine düşünmeye başladım. İlk figür çalışmam ‘gözünün yağını yediğim’ sözü oldu. Böyle bir figür tasarladım. Bundan sonraki figür çalışmam ise, ‘dalıma çok bindiler’ sözü olacak. “ şeklinde konuştu.



“Deyimleri figürleştirmek keyif verdi”
Sergi çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklendiğini belirten Başoğlu, “Sergi çalışmalarım için yapılan yorumlar yeni çalışmalara vesile oldu. ‘Eşsiz’ diye düşündüğüm figür çalışmam ortaya çıktı. Bir eşik atladığımı düşünüyorum. ‘Gözünün yağını yediğim’ figür çalışmamı bir ayda gerçekleştirdim. Bu çalışmam keyif verdi. Sonuçta Kayseri gibi önemli bir şehrin sözlerini figürleştirmenin mutluluğu vardı. Bu çalışmamı maket bıçağı ile gerçekleştirdim. Neşter ile de oyma işini yaptım. Karakavak ağacından ürettim. Tüm çalışmalarımı işe yaramayan hammadde ile yapıyorum.” açıklamalarında bulundu.

(M. Furkan Şahin-Remzi Yıldırım)
 
 
 
 
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