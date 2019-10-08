Kayseri Kitap Fuarı 11 Ekim’de açılıyor

Önceki yıl 582 bin, geçen yıl ise 672 bin kişinin ziyaret ettiği Kayseri Kitap Fuarı’nın 3’üncüsü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde Sun Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 11-20 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde buluşturacak.



Kitap Fuarı süresinde her gün saat 13.00 ile 18.00 arasında önemli yazarların söyleşi ve imza günleri gerçekleştirilecek. Kitap Fuarı’na bu yıl aralarında İlber Ortaylı, Mete Yarar, Beşir Ayvazoğlu, Bekir Develi, Rüştü Rençber ve Nihat Kahveci, Ahmet Şimşirgil, Hayati İnanç, Canan Karatay ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da bulunduğu çok sayıda yazar katılacak.

