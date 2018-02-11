 Kayseri Lisesi öğrencileri Melikgazi’de 

Ziyarette Okul Müdürü tarafından Başkan Büyükkılıç’a eğitime ve özellikle okullarına yaptıkları destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kariyer günleri kapsamında düzenlenen programa katıldığında okul idaresi ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilerek yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren okul Müdürü Ahmet Sait İlter “Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim dostu ve gönüllüsü olarak eğitim camiasının gönlünde ayrı bir yer sahiptir. Tüm okullara özellikle Kayseri Lisemize sağladığı katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.







Eğitimin ve Eğitimcinin Yegâne Dostu ve Destekleyicisi bir belediye olarak uzun yıllardır yapılan yatırım ve projelerle bunu kanıtladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Biz, geleceğe yatırımın en önemli yatırım olduğu düşüncesinden hareketle eğitime ve eğitimciye yapılan yatırımları önemsiyoruz. Kayseri Lisesi Okul idaresinin bu ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir. Okul idarisi bir ilk’i gerçekleştirerek görüşme taliplerini MİM üzerinden yani Melikgazi İletişim Merkezinden yapmışlardır. Bu da ayrı anlayış ve hizmetten yararlanma şekledir. Kendilerini İletişim merkezini kullandıkları için teşekkür ediyorum. Kayseri Lisesinin de bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Tarihi geçmişi başarılarla dolu ülke yönetiminde söz sahibi olmuş birçok siyasetçi, bilim adamı yetiştiren lisemize ne yapsak az. Böylesine önemli bir okulda okuyan çocuklarımızı da şanslı öğrenciler olarak görüyoruz. İnanıyor ve güveniyorum ki, gençlerimiz çok çalışacak, başaracak ve Kayseri Lisesi’nin o şanlı tarihinde onlarda yerini alacak. Çocuklarımızın ve ailelerinin bizlere olan güvenlerine layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz.”