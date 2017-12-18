Kayseri mutfağı keşfedildi



Kayseri’nin her yönüyle tanıtılması için gerçekleştirilen “Kayseri’yi Keşfet” programına Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal da katıldı. Soysal, Kayseri mutfağı üzerine önemli açıklamalar yaptı. Kayseri mutfağına özel 150’nin üzerinde lezzeti bildiğini ifade eden Soysal, mantının yanı sıra, bamya çorbası, fırın ağzı, yağlama gibi yemeklerle nevzine tatlısından övgüyle bahsetti.

Yemeksiz bir marka kent olmanın mümkün olamayacağını ifade eden Sahrap Soysal, Kayseri’nin bu anlamda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Erciyes’ten de bahseden Soysal, “Olağanüstü güzel tesisler yapılmış. İnsanları güler yüzlü, misafirperver ve mütevazı. Kayseri başka bir çehreye bürünmüş” dedi.

Başkan Çelik’ten mantarlı sucuk tarifi

Yemek Uzmanı Sahrap Soysal, konuşması sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten mantarlı sucuk tarifi aldığını da söyledi. Sahrap Soysal, Erciyes’i gezerken misafirlere sucuk-ekmek servisi de yaptı.



Kurum Haberi