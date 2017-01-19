Kayseri Park’ta ders arası eğlence Kayseri’nin en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kayseri Park, sömestir tatilinde minik misafirlerine keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak birbirinden renkli aktiviteler hazırladı.

21 Ocak - 05 Şubat tarihleri arasında, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi işbirliği ile düzenlenen; çocukların hayal dünyasını genişletecek, eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak aktivitelerin şenlik havasında geçmesi bekleniyor.

Renkli, eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları

Kayseri Park Avm, 21 – 29 Ocak tarihleri arasında, 14.00-15.00; 16.00-17.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasında, KCETAŞ işbirliğiyle atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleyecek. Çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik atölyelerin yer aldığı programa, farklı yaş gruplarından çocuklar, ücretsiz olarak katılabilecek.

Jurassic Age Tema Park Etkinliği

30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında; 14.00-15.30, 16.00-17.20 ve 18.00-19.00 saatleri arasında çocuklar, Kayseri Park etkinlik alanına kurulacak “Jurassic Age Tema Park”ta yüzyıllar öncesine dönerek, eğlenceli bir keşfe çıkacak. Dinozor çağını anımsatan ağaçlar ve tematik dekorların yer aldığı alanda, minik ziyaretçiler tam kamuflajlı dev dinozor kostümlü maketler ile fotoğraf çektirip, fosil – kazı çalışmaları, neşeli dinozor eğitimi ve dinozorlarla dans deneyimini yaşayacak.

Kayseri Park AVM ve KCETAŞ işbirliğiyle düzenlenen ücretsiz etkinliklere, tüm minik ziyaretçiler davetlidir.

Kurum Haberi

