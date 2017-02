Kayseri Tabip Odası fotoğraf ve resim yarışması düzenledi

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tıp sektörü hakkında halk arasında farkındalık oluşturmak, sanatın daha geniş kitlelere tanıtımı ve sunumunu sağlamak için ‘İnsan ve Sağlık’ konulu resim yarışması düzenlediklerini ifade etti. Başkan Hüseyin Per, “ Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Galeri Mosa ile ortak düzenlediğimiz yarışmamızda birinci olan eser sahibine 2 bin TL, ikinciye bin beşyüz ve üçüncüye bin TL ödül verilecek. Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen üç eser sahibi de 500’er TL alacak. Resim Yarışmasının son katılım tarihi 28 Şubat 2017 olarak belirlendi. Bu yarışmamıza tüm sanatçılar, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve serbest ressamlar katılabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Per, diğer taraftan ‘Tıp Doktorları arası Fotoğraf Yarışması’ da düzenlediklerini ifade ederek, “ Doktorlarımızın katılabileceği bu yarışmamızda birinciye iki bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye de bin TL’lik hediye çekleri verilecek. Fotoğraf yarışmamıza son katılım tarihi 10 Mart 2017 olarak belirlendi. Her iki yarışmamız içinde başvurular başladı. Şartnameler ve detaylı bilgi için www. kayseritabip.org internet sitesi ve 0352-222 46 59 no’lu telefondan bilgi alınabilecektir” diye konuştu.

İHA