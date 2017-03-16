Kayseri Tabip Odası Korosu konser verdi

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen konser öncesi, Prof. Dr. Ali Soyuer’in çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi ile Kayseri Tabip Odası’nın birlikte organize ettiği etkinlikte Şef Hakan Elbaşı’nın yönetimindeki Kayseri Tabip Odası Korosu, Rast makamı, Hicazkar makamı, Acemaşiran makamı ve Acemkürdi makamına ait 14 eser seslendirdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kurum Haberi

