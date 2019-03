Kayseri Tabip Odası Korosundan Muhteşem Konser

Aralarında profesörlerin de olduğu doktor ve sağlıkçılardan oluşan ve Şef Hakan Elbaşı’nın yönetimindeki Kayseri Tabip Odası Korosu 30’a yakın Rast, Hicazkar, Acemaşiran gibi makamlarda şarkıyı solo ve koro halinde seslendirdi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili değişik etkinlikler düzenlediklerini, ifade ederek, " Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz koromuz yine bir birinden güzel eserler seslendirdi. Katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



Konsere Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.