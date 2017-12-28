Kayseri’de sanat etkinlikleri  

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Fareli Köyün Kavalcısı" adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Oyun, 30 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Oyunda farelerin küçük bir köyü ele geçirmesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde "Yılkıların Senfonisi" adlı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, 30 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

AA

