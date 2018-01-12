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Kayseri’de sanat etkinlikleri

Kayseri’de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri’de sanat etkinlikleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Keloğlan Kayıp Orman Cücesi" isimli çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak. Şehir tiyatrosunda yarın saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek oyunda Keloğlan'ın cüce doktoru kurtarma macerası anlatılıyor.
Şehir tiyatrosunda 14 Ocak Pazar günü ise "Romeo ve Juliet" adlı oyun sahnelenecek. Sosyal medyayı kullanan Romeo'nun yaşadıklarını anlatan tiyatro, 19.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak
AA
 
 
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