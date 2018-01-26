Kayseri’de sanat etkinlikleri

Kayseri kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, "Sırça Hayvan Koleksiyonu" adlı tiyatro oyunu, yarın saat 19.30'da sahne alacak.

Tennesse Williams'ın 1930'lu yılların başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde yazdığı oyunda, babasız yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ele alınıyor. Bir erkek çocuğunun ailesine bakmak için hayallerinden vazgeçmesi, kızını ısrarlı bir şekilde evlendirmek isteyen bir anne ve kızlarının aksayan bir bacağının olması, aileyi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00, 14.00 ve 16.00'da TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Ege ile Gaga"nın tiyatro sahnesine uyarlanan oyunu sergilenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 28 Ocak Pazar günü ünlü kanun sanatçısı Göksel Baktagir, "Doğu Rüzgarı" isimli konser verecek. Konserde Baktagir'e keman sanatçısı Nedim Nalbantoğlu da eşlik edecek.

AA

