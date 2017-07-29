KAYSERi’DE TEMEL KAZISINDAN TARiH FIŞKIRDI

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan kazıda işçiler, toprağın altında bir temel buldu. Arkeologlar tarafından incelenen temelin, Helenistik döneme ait olduğu düşünülüyor. Kazıda çalışmalar devam ederken, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, Anadolu'nun medeniyetler coğrafyası olduğunu kaydetti. Bulunan temel üzerinde incelemelerin devam ettiğini kaydeden Taymuş, şunları söyledi:"Bilindiği gibi Anadolu 14 bin yıllık bir medeniyetler coğrafyasıdır. Kayseri'de çok eski bir yerleşim alanıdır. MÖ. 2500 yılına dayanan bir geçmişi var. Geçen günlerde de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan bir kazıda da temel ortaya çıktı. Şu anda kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Temelin arkasında ne olduğu henüz belli değil. Temelin Helenistik döneme ait bir temel olduğunu düşünüyoruz."