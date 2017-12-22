Kayseri’de yılın son kültür etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda, şefliğini Mehmet Tiryaki'nin yaptığı Türk Halk Müziği konseri, 23 Aralık Cumartesi saat 19.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.24 Aralık Pazar günü saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının düzenleyeceği Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu konseri İncesu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşecek.Şehir Tiyatrosu'nda 24 Aralık Pazar günü ise "Haydi Evine Koş" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda John isimli karakterin kazaya karışması ve hayatındaki sırları saklaması konusu ele alınıyor. Oyunun yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu yapıyor.24 Aralık Pazar Günü Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu’nun üstlendiği, Çizmeli Kedi birinci seans 12.00, ikinci seans 15.00’da olmak üzere iki oturum halinde gösterimi yapılacak.Aralık ayının son etkinliği olan ‘’ Fareli Köyün Kavalcısı’’ çocuk tiyatro oyunu 30 Aralık Cumartesi günü birinci seans 12.00, ikinci seans 15.00 olmak üzere Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.