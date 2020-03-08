Kayserili heykel sanatçısı, Kocaeli’de farkındalık yarattı

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Üniversite Tiyatro Kulübü öğrencilerinin, iş birliğinde oluşturulan etkinlikte, Kadınlar Günü kutlamasında cinayete kurban giden kadınlara atıf yapıldı.
Etkinlik kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de kamuya hizmet veren kadınların canlı heykel gösterileri vatandaşların beğenisine sunuldu. Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Leyla Atakan ve Gebze’de cinayet sonucu öldürülen İtalyan aktivist Pippa Bacca gibi isimler, canlı manken olarak yer aldı. Ayrıca Türkiye’de cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden ve başörtülerinden oluşturulan sergi açıldı.
Cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden hazırladığı sergi hakkında bilgi veren KOÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Heykel sanatçısı Nergis Deniz, “Kadın cinayetleri, Türkiye’de sıklıkla yaşanan bir olay, gündemden düşmeyen bir konu. Bende bir sanatçı olarak, kadın cinayetlerine dikkat çekmek istedim. Kadınların saçının, bir telinin bile çok önemli olduğu düşüncesi ile araştırma yaptım. Kadınlarımız, çok cani bir şekilde öldürüldüklerini gördüm. Öldürülen kadınların öldürülme olayını i ve onların fotoğraflarını koymak istemedim. Fotoğraflar insanları hem üzecek, hem de ürpertici olacağı için, kadınları temsil eden, saçları kullandım. Çok fazla öldürülen kadın var ama 40 sayısı bizim kültürümüzde bir önemi vardır.” Kemik kırılınca 40 gün geçmedikçe iyileşmez” Sembolik bir şey o yüzden burada 40 tane cinayete kurban giden kadın saçı kullandım” dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi hakkında bilgi veren İzmit Kent Konseyi Gençlik Konseyi Başkanı Ezgi Çalışkan, “Dünyada ve Türkiye’de kamuya hizmet vermiş kadınlarımızı kostümlendirerek canlı heykel olarak sergiledik. Güçlü kadınlarımızı ön plana çıkarmak için de, kadın cinayetlerini unutamazdık. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınlarımızın anısını sergilemek üzere ‘Bir Sonraki Kim?’ adlı eser anıtını da programımıza kattık” dedi.
Etkinlik kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de kamuya hizmet veren kadınların canlı heykel gösterileri vatandaşların beğenisine sunuldu. Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Leyla Atakan ve Gebze’de cinayet sonucu öldürülen İtalyan aktivist Pippa Bacca gibi isimler, canlı manken olarak yer aldı. Ayrıca Türkiye’de cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden ve başörtülerinden oluşturulan sergi açıldı.
Cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden hazırladığı sergi hakkında bilgi veren KOÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Heykel sanatçısı Nergis Deniz, “Kadın cinayetleri, Türkiye’de sıklıkla yaşanan bir olay, gündemden düşmeyen bir konu. Bende bir sanatçı olarak, kadın cinayetlerine dikkat çekmek istedim. Kadınların saçının, bir telinin bile çok önemli olduğu düşüncesi ile araştırma yaptım. Kadınlarımız, çok cani bir şekilde öldürüldüklerini gördüm. Öldürülen kadınların öldürülme olayını i ve onların fotoğraflarını koymak istemedim. Fotoğraflar insanları hem üzecek, hem de ürpertici olacağı için, kadınları temsil eden, saçları kullandım. Çok fazla öldürülen kadın var ama 40 sayısı bizim kültürümüzde bir önemi vardır.” Kemik kırılınca 40 gün geçmedikçe iyileşmez” Sembolik bir şey o yüzden burada 40 tane cinayete kurban giden kadın saçı kullandım” dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi hakkında bilgi veren İzmit Kent Konseyi Gençlik Konseyi Başkanı Ezgi Çalışkan, “Dünyada ve Türkiye’de kamuya hizmet vermiş kadınlarımızı kostümlendirerek canlı heykel olarak sergiledik. Güçlü kadınlarımızı ön plana çıkarmak için de, kadın cinayetlerini unutamazdık. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınlarımızın anısını sergilemek üzere ‘Bir Sonraki Kim?’ adlı eser anıtını da programımıza kattık” dedi.
Haber Merkezi