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Kayseri’nin kültürel ve turizm değerleri tanıtılacak

Kalkınma Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Valiliği öncülüğünde ‘TR 72 Bölgesindeki Turizm Değerlerinin ‘Step to City Projesine Entegrasyonu’ işini yürütecek ekip, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aktardı.

Kayseri’nin kültürel ve turizm değerleri tanıtılacak
Proje kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde çekim yapacak ekip, 81 Turizm değerini görselleştirip, “Step to City” entegrasyonunu gerçekleştirecek. Ankara’dan çekim için Kayseri’ye gelen ‘Barem Prodüksiyon’ ekibinin başında, tarihi konularda araştırma yapıp, senaryolar hazırlamış, Kayseri’de de birçok tarihsel konu hakkında konferans vermiş olan; Araştırmacı-Yazar Emrah Bekçi, proje yönetmeni olarak bulunmakta.
Vali Kamçı, kültürel ve turizm değerlerinin tanıtılması bakımından önemli bir proje olduğunu, projenin ilk ve örnek teşkil ettiğini belirterek, çekim ekibi ve yetkililerine ziyaretleri ile verdikleri bilgiler için teşekkür ederek başarılar diledi.
Kayseri merkezde 20, ilçelerinde 7 adet turizm değerini fotoğraflayıp, videosunu çekecek olan ekip, mevsim gereği hava şartları da göz önünde tutularak, Kayseri, Sivas, Yozgat illerinin tamamını 2 ay gibi kısa bir vakitte bitirerek, entegrasyonunu sağlayacak.

İHA

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