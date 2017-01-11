KAYSERİ’YE “SIRADIŞI MARTI” GELİYOR!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gelen ekip, oyunu 13 Ocak Cuma saat 19:30’da Şehir Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sunacak.Kayserili ünlü tiyatrocu rahmetli Hasan Nail Canat’ın anısına hazırlanan oyunu kızı Hale Canat Cürgül yazdı. Fatih Mehmet Koç’un yönettiği oyunda Birol Cürgül, Erol Karaduman, Fatih Mehmet Koç, Mert Yıldırım ve Fatih Bulut rol alıyor.75 dakikalık tek perde şeklinde sahnelenen eserin afişi Ahmet Altay’a, dekor Hasan Çıtlak’a, ses ve ışık uygulama ise Oktay Ergin’e ait.Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35 yıldır verdiği geleneksel “Yılın Yazar, Fikir Adamı Ve Sanatçıları Ödülleri”nde 2016 Tiyatro ödülüne layık görülen oyun hakkında Yakaza Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Birol Cürgül şu bilgileri verdi;“Acılarla baş edemeyip hayatın kıyısında yaşamayı tercih eden bir arayış yolcusu. İç hesaplaşmaları, çözmeye çalıştığı kördüğümleri, aydınlatmaya çalıştığı kuytularıyla değişmez gerçeği arayan bir yolcu. Yürekten hisseden, kah susan, kah gülen bir meczup belki de. Kendi içsel macerasını yaşarken, hayatın hırçın dalgalarıyla boğuşan, rüzgarıyla savrulan, soğuğunda titreyen, üşüyen ve kimliğini kaybedenlerle kesişir yolları. Olanı değil, ardındaki hikmetin perdelerini aralamaya çalışan bir ‘Sıradışı Martı’ o.Oyun, deniz kıyısında bir balıkçı kulübesinde; aşkı, vedayı, hüznü, ihaneti, hasreti, varlığı ve yok olmuşluğu en yüksek perdeden ve sessiz çığlıklarla dile getiriyor.”Haber: Rıfat Yörük