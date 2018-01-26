Kayseri’yi kültür kenti yapmak istiyoruz

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Altın Çınar Film Festivali’nin organizasyon komitesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Film festivalinin yanı sıra kendilerinin de katıldığı Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki film akademisi ile ilgili de bilgiler veren organizasyon komitesi üyeleri, Altın Çınar Film Festivali’ne destek istediler.

Şehri sadece ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da büyütmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehrin kültür ve sanatı da aynı anda büyümüyorsa, o şehir gittikçe küçülmeye mahkumdur. Biz bunun için BÜSAM’ı ve BÜSAM bünyesinde Şehir Akademi’yi kurduk. Bu dönemde sizlerin de katkısıyla Büyükşehir Film Akademisi’ni açtık. 60 kişiyle başlayan film akademisi, 57 kişiyle devam ediyor. Bu rakam bizim için başarı sayılır. Kayseri’yi sanatçıların, yönetmenlerin, senaristlerin çıkacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Biz Kayseri’nin okuyan şehir olmasını ve aynı zamanda film ve sinema alanında da gelişmesini arzu ediyoruz” dedi.



Kurum Haberi

