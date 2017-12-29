Kemal Tekden, Arvasi’yi anlatacak

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, toplum ve fikir önderlerimizi kürsüsüne taşımayı sürdürüyor. 3. Sayısı ile okuyucuyla buluşan Yarın dergisinin dosya konusu mütefekkir yazar Seyyid Ahmet Arvasi, TYB İstanbul'da gerçekleşecek bir panelle anılacak. TYB İstanbul ve Yarın dergisinin işbirliği ile gerçekleşecek panelde, Arvasi'yi talebelerinden Dr. Kemal Tekden, Dr. Semih Uşaklıoğlu, Dr. Yusuf Gedikli ve Hüdavendigar Onur anlatacak. Yöneticiliğini Yarın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bilal Yamak'ın yapacağı panel, 30 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 18.00'de Kızlarağası Medresesi'nde başlayacak.
Seyyid Ahmet Arvasi kimdir?
1932 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. Babası Abdülhakim Arvasi'dir. 1952 yılında Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1958'de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki Eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1979 yılında emekli oldu. Aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu'na seçilerek bu partideki görevine, 1980 darbesine kadar devam etti. MHP'den İstanbul Senatör Adayı da oldu. Hergün gazetesinde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığıyla günlük makaleler yazdı. 12 Eylül darbesinden sonra, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'ndan yargılandı. Mamak Cezaevi'nde işkence gördü. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Türkiye gazetesinde "Hasbihal" başlığı ile makaleleri neşredildi. 31 Aralık 1988 tarihinde İstanbul Erenköy'deki evinde vefat etti.
Eserleri şunlardır: Türk-İslam Ülküsü (3 cilt), Kendini Arayan İnsan, İnsan ve İnsan Ötesi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Şiirlerim, Eğitim Sosyolojisi, Doğu Anadolu Gerçeği, İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Hasbihal (6 cilt). Hasbihal, daha sonra konularına göre şu isimlerde yayımlandı: Emperyalizmin Oyunları, Devletin Dini Olur mu?, Kadın Erkek Üzerine, İnsanın Yalnızlığı.
Kurum Haberi
Seyyid Ahmet Arvasi kimdir?
1932 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. Babası Abdülhakim Arvasi'dir. 1952 yılında Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1958'de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki Eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1979 yılında emekli oldu. Aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu'na seçilerek bu partideki görevine, 1980 darbesine kadar devam etti. MHP'den İstanbul Senatör Adayı da oldu. Hergün gazetesinde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığıyla günlük makaleler yazdı. 12 Eylül darbesinden sonra, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'ndan yargılandı. Mamak Cezaevi'nde işkence gördü. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Türkiye gazetesinde "Hasbihal" başlığı ile makaleleri neşredildi. 31 Aralık 1988 tarihinde İstanbul Erenköy'deki evinde vefat etti.
Eserleri şunlardır: Türk-İslam Ülküsü (3 cilt), Kendini Arayan İnsan, İnsan ve İnsan Ötesi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Şiirlerim, Eğitim Sosyolojisi, Doğu Anadolu Gerçeği, İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Hasbihal (6 cilt). Hasbihal, daha sonra konularına göre şu isimlerde yayımlandı: Emperyalizmin Oyunları, Devletin Dini Olur mu?, Kadın Erkek Üzerine, İnsanın Yalnızlığı.
Kurum Haberi