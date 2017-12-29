Kemal Tekden, Arvasi’yi anlatacak

Şair, yazar ve mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi, TYB İstanbul Şubesi ile Yarın dergisinin birlikte düzenlediği anma paneli ile TYB İstanbul'da yâd edilecek. Program, yarın akşam saat 18.00'de gerçekleşecek. Arvasi'yi talebelerinden Dr. Kemal Tekden, Dr. Semih Uşaklıoğlu, Dr. Yusuf Gedikli ve Hüdavendigar Onur anlatacak.

29 Aralık 2017 Cuma 12:19