Kendisiyle alay edenlere inat ahşap oyma ustası oldu

İstanbul'da eczacı çırağı olarak 4,5 yıl çalışan Koç, bir arkadaşı sayesinde tanıştığı ahşap oymacılığına adeta "aşık" olup meslek hayatına bu alanda devam etme kararı aldı.



Yaptığı eserler sayesinde yaşadığı mutluluğu tarif etmekte zorlanan 62 yaşındaki Koç, ilerleyen yaşına rağmen mesleğe başladığı ilk günkü heyecanıyla ahşap oymacılığını sürdürüyor.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada meslek hayatı boyunca her gün büyük bir aşkla işe geldiğini söyledi.

Küçük yaşta meslek edinme hayaliyle gurbete gittiğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"1969'da, 13 yaşındayken İstanbul'a gittim. Eczanede işe girerek eczacı çırağı oldum. Burada 4,5 yıl çalıştım ama eczacılığı sevmedim. Birgün arkadaşımın yanına gittiğimde ahşap oymacılığı ile tanıştım ve çok sevdim. Ahşap oymacılığını görünce bu mesleğe adeta hasta oldum. 'Bu benim işim' dedim. Orada çalışanlar benimle alay ederek, 'pazartesi gel de işe başla' dediler. Ben teklifi ciddiye aldım ve pazartesi atölyeye gittim. Bana 'niye geldin' dediler ama ben yine de işe girmeyi başardım. İşe girdikten 2,5 ay sonra da oyma yapmaya başladım. Kısa zamanda da 2,5-3 senelik kalfaları geçtim. Müşteriler geldiğinde şaşrıp, 'sen ne zaman oymacılığa başladın?' diye soruyordu."

İtalyan ustasından ahşap oymacılığıyla ilgili çok şey öğrendiğini dile getiren Koç, "1974'ten bugüne, 43 yıldır ahşap oymacılığını severek yapıyorum. Avrupa'da tanınan İtalyan Corc ustanın yanında da çalıştım. Çok iyi sanatkardı. Kendisinden çok şey öğrendim. Daha sonra kendim bir atölye açtım. Nişantaşı'ndaki en iyi mağazalara iş yapmaya başladım fakat memleket hasreti içimde hep vardı. 1996'da Kayseri'ye gelerek mesleğimi burada sürdürmeye başladım." diye konuştu.

- "Sanatı sevdirmek ve sevmek lazım"

Ahşap oymacılığının artık bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Ahşaba, meraklı olanlar ve değerini bilenler ilgi duyuyor ama önce sanatı sevdirmek ve sevmek lazım. O bilinmediği zaman biz de unutuluyoruz gibi. Bu meslek bitiyor artık. Biz de bu meslekte sonuz. Bu meslekteki bütün arkadaşlarımız başka işler yapmaya başladı. İstanbul'da ve Ankara'da atölyeler çoktu, şimdi bunları göremiyoruz. Kimse bu mesleğe girmiyor ki. Çırak bulmakta bile zorlanıyoruz. Sunta, profil ve kumaşla yapılan mobilyalar çıkınca bizim mobilyanın değerini bilenler azaldı. Bizim yaptığımız çalışmalar 300, 500 yıl saraylarda duruyor."

Koç, sürekli yeni bir şey üretmeye gayret gösterdiğini belirterek, "Tabiri caizse, severek çalışıp adeta ahşabı hamur gibi yoğuruyorum. O yüzden güzel işler çıkarmaya çalışıyorum. Boş zamanımda bile oturamıyorum, hemen yeni bir şey üretmeye çalışıyorum. Eve gitsem bile iş sevgisi olduğu için aklım hep atölyede oluyor. İlham geldiği zaman da elime resim defteri alarak model çiziyorum." dedi.

AA