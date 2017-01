Kentte Ocak ayıdan 26 kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturacak. Ocak ayında, tiyatrodan seminere, sohbet ve söyleşiden konserlere kadar 26 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı kültür sanat takvimi yine dopdolu. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da tiyatrodan konsere, konferanstan gezi programlarına kadar bir dizi etkinlikle sosyal hayata renk katmaya devam edecek.

MANAYA YOLCULUK BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde geçen dönem yapılan ve büyük ilgi gören Manaya Yolculuk adlı program yeniden başlıyor. Necip Karakaya'nın sunduğu Manaya Yolculuk 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da yapılacak. Programa Esat Kabaklı ve Abdurrahman Kahyaoğlu katılacak.

KİTAP SİZDEN, TİYATRO BÜYÜKŞEHİR'DEN

Ocak ayında daha önce de yapılan "Kitap Sizden, Tiyatro Büyükşehir'den" etkinliği de gerçekleştirilecek. Kayserililer 29 Ocak Pazar günü bilet yerine evlerinde bulunan kitapları getirerek Uygur Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Marko Paşa Müzikali" adlı oyunu izleyebilecek.

Ocak ayı kültür sanat takviminde şu etkinlikler yer alıyor:

TARİH PROGRAM YER SAAT

4-11 Ocak Çocuklarla Milli Mücadele Müzesi Gezisi

7 Ocak Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni Erciyes Kardanadam Tes. 13.00

7 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Pinokyo) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

7 Ocak Vakt-i Vefa Konseri Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

8 Ocak Sarıkamış Anma Günü Erciyes 10.00

8 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Bir Kümes Müzikali) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

8 Ocak Söyleşi (Bekir Develi-Erem Şentürk) Şehir Tiyatrosu 19.30

13 Ocak Tiyatro (Sıradışı Martı) Şehir Tiyatrosu 19.30

14 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Hoca Nasreddin) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

14 Ocak Konser (Buram Buram Anadolu) Develi Kültür Merkezi 19.30

14 Ocak Söyleşi (Doğan Cüceloğlu) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

15 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Ormanın Kanunları) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

17 Ocak Sağlık Söyleşisi (Özge İdem Karadağ) Konservatuvar Salonu 14.00

20 Ocak Konser (Canım Türkiyem) Şehir Tiyatrosu 19.30

21 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Kül Kedisi) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

21 Ocak Manaya Yolculuk Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

22 Ocak Fotoğraf Eğitimi ve Yamula Gezisi

22 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Hayaller Ülkesi) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

22 Ocak Konser (İsmail Altunsaray) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

24 Ocak Aile Eğt. Sem. (Abdurrahman Dilipak) Şehir Tiyatrosu 19.00

27 Ocak Çocuk Sineması Kayseri Park

28 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Uyuyan Güzel) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

28 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Kül Kedisi) Develi Kültür Merkezi 12.00-15.00

28 Ocak Tiyatro (Tuhaf Bir Pazar Günü) Şehir Tiyatrosu 19.30

29 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Rapunzel) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

29 Ocak Tiyatro (Marko Paşa Müzikali) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30