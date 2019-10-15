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Kitap Fuarında 4 Günün Rekoru Kırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde Sun Fuarcılık tarafından açılan Kayseri Kitap Fuarı’nda ilk dört günün rakamlarıyla yeni bir rekor kırıldı. Geçen yıl ilk dört günde 310 bin kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı bu yıl 343 bin kişiyi ağırladı.

Kitap Fuarında 4 Günün Rekoru Kırıldı

Kayseri Kitap Fuarı rekorlar kırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda ilk dört günün rakamlarını paylaşarak meclis üyelerini ve Kayserilileri Kitap Fuarı’na davet etmişti.



Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde bu yıl 3’üncüsü açılan Kitap Fuarı’nı ilk dört günde 343 bin kişi ziyaret etti. 150’yi aşkın yayınevi ve 200’ü aşkın yazarın okuyucu ile buluştuğu Kitap Fuarı büyük bir ilgiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kitap Fuarı’nı geçen yıl ilk dört günde 310 bin kişi ziyaret etmişti.

Kayseri Kitap Fuarı, önceki yıl 10 gün boyunca 582 bin, geçen yıl ise 672 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti. Bu yıl ilk dört günlük rakamlar 3. Kayseri Kitap Fuarı’nın yeni bir rekor kıracağını gösteriyor.
 

İHA

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