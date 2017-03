"Kitap kurdu"nun kütüphanesi evine sığmıyor

Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Kırşehir'e dönen Özdemir, gençlik yıllarından itibaren biriktirdiği Osmanlıca el yazması eserler, ansiklopediler, hatıratlar başta olmak binlerce kitabı, bir kısmını müze haline getirdiği evinin üst katında, geri kalanını da 4 çocuğunun evinde oluşturduğu küçük kütüphanelerde saklıyor.

Almanya ve Türkiye'den hak ettiği emeklilik maaşlarını ilgisini çeken kitaplar için harcamaya devam eden Özdemir, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere farklı şehirlere giderek kitap alıyor. El yazması eserler de yazan Özdemir, "20. Yüzyıl Kırşehir Evliyaları" ismini verdiği 17. kitabının basımına hazırlanıyor

Özdemir, yaptığı açıklamada, kitaba meraklı bir aileye sahip olduğunu, kendisinin de yaklaşık 50 yıldır kitap biriktirdiğini, kütüphanesine girdiğinde yaşlılığını unuttuğunu söyledi.

Günde 3-4 saatini kütüphanesinde geçirdiğini belirten Özdemir, "Bu odaya girince insanın ruhu dinleniyor. Serum takmış, oksijen bağlamış gibi oluyorum. O zaman ruhum gençleşiyor. Okudukça bırakamıyorum. Bir şehire gittiğimde önce aktarları, kitapçıları ve kırtasiyeleri dolaşıyorum. Onlar benim dikkatimi çeker, oralara uğrarım." dedi.

Özdemir, kütüphanesini büyütmeye devam ettiğini aktararak, "Burada şu anda 8 binin üzerinde kitap var. Kartonlar dolu, yer bulamadık. Hepsi işe yarayan kitaplar. Bilim kitaplarım her kütüphanede bulunmaz. Bilim kitapları, şiir, edebiyat, tarih kitapları, araştırmalara kadar her tür kitap var. Alamut Kalesi'nden Atilla'ya kadar hangi konuyu ararsan mevcut. Olmayanı da araştırıp getirtiyoruz." diye konuştu.

Kitaplarının sayısının 30 bini aştığını dile getiren Özdemir, bunlardan 8 binini evindeki kütüphanesinde, diğerlerini de yer darlığından 4 çocuğunun evinde kurduğu kütüphanelerde muhafaza ettiğini, onları ziyarete gittiğinde de bol bol kitap okuduğunu anlattı.



Üniversite öğrencileri staj için kütüphaneye geliyor

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin araştırma için kütüphanesinden faydalandığına dikkati çeken Özdemir, öğrencilere her türlü kolaylığı sağladığını ifade etti.

Evinin bahçesinde müsait arsası ve finansmanı da olduğunu dile getiren Özdemir, "İbrahim Özdemir Kültür Evi diye kütüphanesi, koleksiyonu olan bir müze yeri yaptırmak istiyorum. Hacı Bey Konağı gibi sadece devlet kontrolünde yapılsın istiyorum. Devletimiz tarafından korunsun. Bu kadar özenle toplanan kitapları, koleksiyonları mezara mı götüreceğim. Bu birikim, bir servettir." dedi.