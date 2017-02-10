Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü Kuruldu

Proje ve yatımların yanı sıra kültür ve sosyal alanlarda birçok etkinlik düzenleyen Kocasinan Belediyesi, tiyatro aracılığıyla milli ve manevi değere sahip nesillerin yetişmesini hedefliyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi, ‘Sinan ve Sinem’ karakteriyle vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktaracak.

Tiyatroyu seven, ilgi duyan 7-20 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler için 12 Şubat Pazar Günü saat: 11.00’de Mevlana Semt Konağı’nda, 12 Şubat Pazar Günü saat: 14.00’de ise Kayabaşı Semt Konağı’nda seçmeler yapılacak.