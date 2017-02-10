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Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü Kuruldu

Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek gösterilen Kocasinan Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübünü’ kurdu. Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan tiyatro kulübü ayrıca çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlayacak.

Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü Kuruldu
Proje ve yatımların yanı sıra kültür ve sosyal alanlarda birçok etkinlik düzenleyen Kocasinan Belediyesi, tiyatro aracılığıyla milli ve manevi değere sahip nesillerin yetişmesini hedefliyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi, ‘Sinan ve Sinem’ karakteriyle vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktaracak.
Tiyatroyu seven, ilgi duyan 7-20 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler için 12 Şubat Pazar Günü saat: 11.00’de Mevlana Semt Konağı’nda, 12 Şubat Pazar Günü saat: 14.00’de ise Kayabaşı Semt Konağı’nda seçmeler yapılacak.
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