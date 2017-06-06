Kocasinan'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Bu seferde Beyazşehir Mahallesinde devam eden etkinlikler çerçevesinde sergilenen; illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah, Hacivat-Karagöz, çığırtkan, ateşbaz, animasyonlar ve yarışmalar, Kayserililer tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayında çocuklara özel programlar düzenlediklerine dikkat çekerek, “Kocasinan’ın farklı mahallelerde iftardan hemen sonra başlayan Ramazan etkinliklerimizle çocuklar aileleriyle birlikte Ramazan’ın neşesini doyasıya yaşıyor. Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan’ın manevi atmosferini ve coşkusunu 7’den 70’e ilçe sakinlerine yaşatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte iki eski dost olan Hacivat ile Karagöz’ün tatlı atışmaları özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Hacivat ve Karagöz gösterisinden sonra sihirbaz sahneye çıktı. Etkinlikler müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam etti. Oyunları çocukların yanı sıra büyüklerde büyük bir keyifle izledi. Etkinlikler, çocuklara Kocasinan Çocuk Dergisi, elma şekeri ve balon dağıtılması yapılmasıyla noktalandı.

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan gösteriler, vatandaşlardan tam not aldı.