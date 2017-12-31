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Koleksiyoncu Yaman’a ödül

Yeni Ufuklar Derneği tarafından düzenlenen Türk Kültürüne Hizmet Ödül töreninde, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile birlikte kitap koleksiyoneri ve Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Faruk Yaman da ödül aldı. 

Koleksiyoncu Yaman’a ödül

Yeni Ufuklar Derneği tarafından 2011 yılından beri düzenlenen Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri, bu yıl için de sahiplerini buldu.
Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni öncesinde Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı ‘Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Kudüs’ konulu konferans verdi. Ortaylı’nın konuşmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Ortaylı’nın yanı sıra, yerelde tarih ve kültür alanına katkıda bulunanlara da ödül takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (Tarihçi), Yavuz Selim Demirağ (Gazeteci), Veli Altınkaya (Gazeteci), Faruk Yaman (Kamu Yöneticisi ve Koleksiyoncu) ve Milli Güreşçi İlhan Çıtak ödül alanlar arasında yer aldı.



Ödül Törenine, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy katıldı

İHA

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