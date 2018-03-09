Konservatuar Korosu'ndan özel konser 

Büyükşehir Belediyesi sosyal hayata renk katan birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel hazırlanan Türk Halk Müziği Kadınlar Korusu Konseri Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki konserde sola ve koro olarak birbirinden güzel türküler seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın oluşturduğu Türk Halk Müziği Kadınları Korosu’nun konserinde folklor gösterisini de sunuldu.



İHA

