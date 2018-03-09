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Konservatuar Korosu'ndan özel konser 

Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat etkinlikleri Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu’nun konseri ile devam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konsere büyük ilgi gösterildi. 

Konservatuar Korosu'ndan özel konser 
Büyükşehir Belediyesi sosyal hayata renk katan birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel hazırlanan Türk Halk Müziği Kadınlar Korusu Konseri Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki konserde sola ve koro olarak birbirinden güzel türküler seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın oluşturduğu Türk Halk Müziği Kadınları Korosu’nun konserinde folklor gösterisini de sunuldu.

İHA
 
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