Konservatuvar kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz döneminde 9-15 yaş grubu ile 16 yaş üstü yetişkin gruplara kurslar verecek. 9-15 yaş grubu için Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Ney ve Piyano kursları açılıyor. Kurslar haftada 3 gün 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. 11 Temmuz'da başlayacak olan kurslar 27 Ağustos'ta sona erecek.







16 yaş üstü yetişkin grup için ise Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Ney, Piyano, Klarnet, Ud ve Halk Oyunları kursları açılacak. Kurslar hafta içi 2 gün 19.00-22.00 saatleri arasında verilecek. 1 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Setenönü Şubesi’nde başlayacak olan kurslar 1 Eylül’e kadar devam edecek. Kontenjanla sınırlı olan konservatuvar için kayıtlar 21 Haziran’da sona erecek.







ANADOLU’NUN EN BÜYÜK SANAT OKULU

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kış dönemi kurslarında 21 branşta 100 eğitmenle 6 bin öğrenciye kurs verdi. Konservatuvarın merkez ve Setenönü şubesinde yılda yaklaşık 10 bin kişiye kurs veriliyor.



