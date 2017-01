KUDER’den Burundi Tanıtım ve Kültür Günü Kayseri'de eğitim-öğretim hayatını sürdüren liseli ve üniversiteli Burundili öğrenciler, Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği'nde (KUDER) bir araya gelerek "Burundi Ülke Tanıtım ve Kültür Günü'' düzenlediler. Tanıtım Günü'nde, Burundi her yönüyle tanıtıldı ve misafirlere Burundi kültürüne ait çeşitli yiyecekler ikram edildi.

'Biz Bir Milletiz'

KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut : "KUDER olarak İslam Dünyası'nın birçok ülke ve bölgesini tüm boyutlarıyla halkımızla paylaşmak, Müslümanlar arasındaki bağları yeniden güçlendirmek ve her şeyden önce insan olmamız hasebiyle birbirimizi tanımanın gerekliliğine vurgu yapmak amacıyla çeşitli ülke tanıtım programları ve kültür günleri düzenlemekteyiz. Daha önce Kırgızistan, Afganistan, Çad, Kazakistan, Filistin, Azerbaycan, Moğolistan, Endenozya, Fas gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden misafir öğrenci kardeşimizle bu tür kültürel tanıtım faaliyetleri düzenledik. Öğrencilerimiz kendi ülkelerini halkımıza tanıttılar.Unuttuğumuz coğrafyaları, hafızamızdan silinen tarihi kardeşlikleri, esasında ‘Bir Millet’ olduğumuzu tekrar tekrar hatırladık. Bu etkinlikler Türkiye'nin tarihi bağlarının ve nufüz alanının bilinenden daha derin ve güçlü olduğunu her seferinde bizlere bütün çıplaklığıyla gösterdi. Bu etkinliklerle misafir öğrencilerimizin memleket hasretlerini gidermelerine az da olsa katkı sunmayı, farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olmayı, birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi ve tüm insanlığa 'Biz Bir Milletiz' mesajını ulaştırmayı amaçladık.

Sevgi, barış ve hoşgörüye ihtiyacımız var

KUDER Eğitim Sorumlusu Müslim Yalçın da, ''Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği olarak misafir öğrencilerimize yönelik birçok alanda faaliyet yürütmekteyiz. Şu an Uluslararası Arama-Kurtarma, Liderlik Okulu, Tebliğ ve Davet Atölyesi, Beden Dili ve İletişim Atölyesi, Tefsir ve Kıraat Dersleri ve Kitap Okuma Grupları gibi birçok alanda seminer programları düzenleyerek devam ettirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz başta olmak üzere, burs, barınma, gıda, rehberlik gibi alanlarda da öğrencilerimize katkı sunmaya gayret etmekteyiz" diye konuştu.

Ülke tanıtım faaliyetlerinin de en az diğer çalışmalar kadar önemli olduğunu ifade eden Yalçın, bu faaliyetlerin öğrencilerin hem birbirleriyle hem de Kayseri halkı ile tanışıp kaynaşmalarına vesile olduğunu, diğer ülkelere ait tanıtım çalışmalarının da tüm hızıyla devam edeceğini, amaçlarının KUDER bünyesinde bulunan tüm ülkelerle Kayseri halkını buluşturmak olduğunu söyledi.

Yalçın: “Yaşadığımız şu günlerde insanlığın her şeyden çok sevgi, barış ve hoşgörüye ihtiyacı var. Yaklaşık 80 ülkeden öğrenci ile yürüttüğümüz faaliyetler inşallah insanlığın huzura kavuşacağı günlerin müjdeleyicisi olacak." ifadelerini kullandı.

