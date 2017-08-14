Kültepe Dünya Kültür Mirası Listesine girecek



Kayseri-Sivas karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılında başlayan kazılar devam ediyor. Bu yılki kazı çalışmalarının temmuz ayında başladığını dile getiren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu şimdiye kadar ancak ören yerinin temizliğinin yapılabildiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu katkılarıyla gerçekleştirilen kazılarda Büyükşehir Belediyesinin desteklerini esirgemediğini belirten Prof. Dr. Kulakoğlu kazıların gerçekleştirileceği alanlara dair şu bilgileri verdi:

"Bir kazımızı günümüzden 5 bin yıl önce tarihlenen büyük anıtsal yapının güney uzantısında gerçekleştirdik. Daha sonra Karum alanında Asurlu tüccarların oturduğu yerde çalışmalara devam edeceğiz. Bir de Kültepe’nin günümüzden 5 bin yıl öncesindeki insanların yaşadıkları yerleri araştırmaya yönelik olarak höyüğün kuzey ucunda çalışmalar yapacağız. Ekibimizde sadece Türkiye’deki üniversitelerden değil aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerden katılan bilim insanları da var. Bu çalışmalarımız tahminen ekim ayının sonuna kadar kesintisiz olarak sürdürülecek. Çalışmalarımız esas itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ondan da önce yerel idarenin katkısı, Kayseri’nin katkısı olmadan bu çalışmaları yapmamız kesinlikle mümkün değil. Bu çalışmaları yaparken de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’in de çok büyük katkılarının olduğunu da vurgulamak istiyorum. Zaten yerel yönetimlerin katkısı olmazsa herhangi bir şekilde burada uzun soluklu, derinlemesine çalışma yapmamız mümkün değil. Aslında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları desteklemesi Türkiye çapında örnek olacak bir uygulama. Hiçbir ilde arkadaşlarımız bu kadar fazla destek alamıyor" dedi.



"Desteklerle Kültepe ören yeri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girecek"

Kültepe Asur tabletlerinin 2014 yılında UNESCO Dünya Bellekler Listesi’ne kaydedildiğini, Kültepe Ören Yeri'nin de UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listesinde bulunduğunu kaydeden Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin yeteri kadar destek alması durumunda Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alacağını ifade etti. Prof. Dr. Kulakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültepe Asur tabletleri Türkiye’deki 5 koleksiyondan biri. Kültepe Ören Yeri de 2015 yılında Dünya Kültür Mirası aday listesine kaydedildi. Bu, belirli kriterleri yerine getirdiğimiz takdirde Kültepe Ören Yeri'nin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne gireceği anlamına geliyor. Bu çalışmaları kazı heyeti olarak biz tek başımıza gerçekleştiremiyoruz. Özellikle başta Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları gerekiyor, yine aynı şekilde sayın başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla ancak gerçekleştirebileceğiz. Böylelikle Kayseri’den bir ören yerimiz, eski çağlara ait bir şehrimiz hem tabletleri hem de kendisi olmak üzere UNESCO ve dünya tarafından tanınan bir kültür alanı olarak kaydedilmiş olacak" ifadelerini kullandı.



"Kültepe güçlü bir turizm destinasyonu olabilir"

Kültepe'nin doğru değerlendirdiği takdirde, Kapadokya bölgesi içinde önemli bir turist potansiyelini çekebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kulakoğlu, "Kayseri Kültepe'siz olmayacağı gibi Kültepe de Kayseri'siz olamayacak. Eğer Kayserili hemşehrilerimiz buraya sahip çıkarsa emin olun ki önümüzdeki dönemlerde Kapodokya’ya gelen turistlerin büyük bir çoğunluğunu hatta hemen hemen hepsini Kayseri’ye çekmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

