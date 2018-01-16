Kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri iki güzel oyunla devam etti. Yaşar Say’ın yazdığı ve Berceste Sanat Kollektif tarafından yönetilen “Keloğlan Kayıp Orman Cücesi” adlı oyun 13 Ocak Cumartesi günü iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Oyunda ünlü masal kahramanı Keloğlan’ın ormanda yaşadığı macera anlatıldı.

Çocuklar için 14 Ocak Pazar günü de Yaşar Say’ın yazdığı, Hüseyin Goncagül’ün yönettiği “Kahraman Kim?” adlı oyun sahnelendi.

İHA

