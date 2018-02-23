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Kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri’de “Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil” tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Kültür sanat etkinlikleri sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda 25 Şubat'ta, "Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil" adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Şirin Gedikli'nin yazdığı, Hakan Bilgin, Uğur Uludağ, Fatih Kurt, Elif Çelik ve Gürel Korur'un rol aldığı oyun saat 19.30'da başlayacak.
Beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini harikalar diyarında bulan Alice'in kötü kalpli Kırmızı Kraliçe'ye karşı verdiği mücadeleyi konu alan "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu ise  25 Şubat'ta Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 12.00 ve 15.00'te izleyiciyle buluşacak.
AA
 
 
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