Kültür ve Sanatın Merkezi Kapılarını Açıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kayseri Kalesi’ni kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. Kayseri Kalesi’nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek programla Kayseri Kalesi’nde yapılan çalışmaları tanıtacak. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nin resmi açılışını ise Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:20