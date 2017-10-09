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Kültür Yolu'nda kültür gezisi

Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon kültür sanat etkinlikleriyle birlikte Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi’ni de başlattı. Yeni sezonun ilk gezisi Kültür Yolu’nda yapıldı.

Kültür Yolu'nda kültür gezisi
Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yolu’nda gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde başladı ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde sona erdi. Geziye katılan fotoğrafçılar öncelikle Kültür Yolu’nun ilk durağı olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni gezdiler. Geziye katılanlara müze, medresenin yapısı ve geçmişte üstlendiği işlevlerle ilgili bilgiler de verildi.
Fotoğrafçılık eğitimi kapsamında yapılan Kültür Yolu gezisine katılanlar Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin ardından Sahabiye Medresesi’ne geçtiler. Sahabiye Medresesi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tarihi eserler hakkında bilgilenen katılımcılar, Kayseri Kalesi ve Hunat Camii’ni takiple Kültür Yolu gezisine devam ettiler. Güzergah boyunca tarihi eserleri fotoğraflayan katılımcılar, Kiçikapı’daki Meryem Ana Kilisesi’nin ardından Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne geçtiler.
Profesyonel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Uygulama Gezisi Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde sona erdi.

İHA

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