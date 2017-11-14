Kültür Yolu’nda fotoğrafçılık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Kültür Yolu Gezisi ile devam etti. Gezi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde başladı ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde sona erdi. Geziye katılan fotoğrafçılar öncelikle Kültür Yolu’nun ilk durağı olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni gezdiler. Geziye katılanlara müze, medresenin yapısı ve geçmişte üstlendiği işlevlerle ilgili bilgiler verildi.

Fotoğrafçılık eğitimi kapsamında yapılan Kültür Yolu gezisine katılan yaklaşık 150 kişi daha sonra Sahabiye Medresesi, Kayseri Kalesi, Hunat Camii, Yoğunburç ve Meryem Ana Kilisesi’ni takiple Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne geçtiler. Geziye katılanlar hem Kayseri’nin tarihi değerlerini fotoğraflama imkanı buldular hem de tarihle ilgili bilgilerini pekiştirdiler.

Kurum Haberi



