“LİDER TÜRKİYE’Yİ SİZLER KURACAKSINIZ”

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin eğitim kültür faaliyetleri sürüyor. Şehit Furkan Doğan Yurdu'n da gerçekleştirilen “Gençlerle Başbaşa” programı ile her hafta farklı konuklar, farklı konularla öğrencilerle buluşuyor. Etkinliğin bu haftaki konuğu ise Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven oldu.

İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş tarafından karşılanan Güven, konuşmasına organizasyonu gerçekleştiren Cemiyet Şube yönetimine teşekkür ederek başladı.







Öğrencilere seslenen Güven; “Hayatın hangi döneminde olursanız olun bulunduğunuz dönemin gerektirdiklerini en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Gerçekten vatanını, milletini seven ve yararlı bireyler olmak isteyen kişilerin yapması gereken şey bu. Eğer öğrenciyseniz öğrenciliği en iyi şekilde yapmanız lazım. Hangi bölümü okuyorsanız en iyi şekilde öğrenmeniz ve bunu en iyi şekilde yaşamanız gerekiyor. İş hayatına atıldığınızda da aynı şekilde bakmalısınız. Onu da en iyi şekilde yapmanız lazım ki topluma yararlı bireyler olabilesiniz. Bizden önceki nesiller ve bizler ülkeyi buraya kadar getirdik ama Büyük Türkiye’yi , Lider Türkiye’yi kuracak olan nesiller sizlersiniz. Bunu nasıl becereceksiniz? Elbette çok çalışarak... Yüksek teknoloji ve bilimsel üretim yapacaksınız ve bunu sizlerin dünyaya kazandırması lazım. Ama maalesef bugün görüyoruz ki gençlerimizin ellerinde başkalarının ürettiği yüksek teknolojiler var. Bizim nesil beceremedi. İnşallah bunu sizler becerirsiniz. Aksi takdirde biz sadece başka ülkelerin pazarları haline geliriz” şeklinde konuştu.







“Son yıllarda büyük hamleler yapıldı”

Türkiye’nin çıkış aradığının ve son yıllarda büyük hamleler yaptığının altını çizen Rektör Güven şunları söyledi:

“Birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışılıyor. Bu iyi eğitilmiş genç beyinlerin üreteceği fikirler ve bunun sanayiye dönüşümü ile olacak. Üniversiteler bunun bir aşaması. Eskiden hangi üniversiteden hangi bölümden mezun olduğunuz önemliydi. Bugün artık çok önemi kalmadı. Sizin neyi, ne kadar becerebiliyor olmanız önemli. O yüzden okuduğunuz alanlarda en iyi şekilde donanımlı çıkmanızı istiyoruz. Erciyes Üniversitesi bu anlamda hepiniz için büyük bir şans. Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi… Son 10 yılda yaptığı hamlelerle, özellikle bilimsel alanda yaptığı hamlelerle çok farklı bir konuma gelmiş bir üniversite. Bugün baktığımızda uluslararası sıralamalarda onlarca sıralama sistemi var. Bu sıralamaların hemen hemen birçoğunda yine ilk onda yer almakta, bir kısmın da birinci, ikinci, üçüncü sıralarda yer almakta. Kullanılan parametreler değiştiği için sıralamalar değişebiliyor. Cumhurbaşkanımız 10 tane araştırma üniversitesini Eylül ayında ilan etti. Anadolu’dan tek üniversite, 3 büyük il dışındaki tek üniversite Erciyes Üniversitesi. Önemli olan tabii ki başarının devamlılığı. Eğitim altyapısını tamamlamış, başarılı ve yetkin akademisyenleri olan, araştırma altyapısı çok güçlü, araştırma kaynakları yeterli ve huzur ortamı iyi olan bir üniversite. Burada size düşen artık oturup çalışmak… Bizler de, aileleriniz de sizden bunları bekliyoruz. Çünkü geleceğimiz sizlersiniz ve biz geleceğe daha ümitli bakıyoruz.”

Programın ikinci bölümünde Prof. Dr. Güven öğrencilerin sorularını cevapladı. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

(Haber-Foto: Fatma Ural / Furkan Yılmaz)





