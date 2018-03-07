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Lise öğrencilerinden "Afrin" koreografisi

Kayseri'de lise öğrencileri, okul bahçesinde "Afrin" yazdıkları koreografiyle Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Lise öğrencilerinden "Afrin" koreografisi

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerden 200'ü, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için okul bahçesinde toplanarak, bedenleriyle "Afrin" yazısı ve Türk bayrağı koreografisi yaptı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı söyleyen öğrenciler, komando andı da okudu.



Koreografiyi  Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy ile Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman da izledi.
 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
AfrinTskZeytin Dalı
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