Mercedes’in kurduğu laboratuvar meslek sahibi yapıyor

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Alanı öğrencileri, Mercedes’in okullarına 3 yıl önce kurduğu laboratuvar ile, daha okul çağında TÜVTÜRK’ün araçlarda istediği standartları uygulamayı öğreniyor. Ayrıca öğrenciler, eğitim hayatları boyunca aldıkları sertifika ve belgelerle, firmanın Türkiye ve yurt dışındaki temsilciliklerinde istihdam edilebiliyor.



Mezun olanların yüzde 80’ aynı alanda iş buluyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’den sonra Mercedes firmasının laboratuvar kurduğu beşinci okul oldukların belirten Motorlu Araçlar Alanı Öğretmeni Ziya Karamercan, “Burada eğitim gören öğrencilerimiz, buranın açılmasında katkı sağlayan firmanın Kayseri’deki yetkili servislerinde istihdam olma şansı yakalıyor. Öğrencilerimiz, eğitim süresinde aldıkları sertifika ve belgelerle sadece Kayseri’de değil, Türkiye’nin diğer şehirleri ve hatta yurt dışında çalışma imkanına da sahipler. Bu firma dışında ilimizde çok sayıda firmanın yetkili servisi ve küçük işletmelerimiz var. Öğrencilerimiz, bu işletmelerde de istihdam olanağı bulmaktadır. Buradan mezun olup da, branşla ilgili çalışmak isteyen öğrencilerimizin yüzde 80’i iş bulabilmektedir, geri kalanı da başka alanlara yönelmektedir” diye konuştu.







Geleceğin mesleği

Motorlu Araçlar Alanı 12’nci sınıf öğrencisi Kirazgül Buğday ise, kızlar için çok uygun bir bölüm olarak görülmese de, geleceğin mesleği olduğunu düşündüğü için Motorlu Araçlar Alanında eğitim görmeye karar verdiğini söyledi. Aldığı eğitimden memnuniyetini dile getiren Kirazgül Buğday, “Otomotiv mühendisliği alanında üniversite eğitimi almak istiyorum, yani bu sektörde ilerlemeyi düşünüyorum. Burada motordan tekerleklere kadar tüm iletim organlarının sistemlerini, parçalarını ve akla gelecek her şeyini öğreniyoruz. Bu mesleğin geleceğin mesleği olduğunu düşünüyorum. Kızların da zorlanmadan yapabilecekleri bir iş. O nedenle herkesin tercih etmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Motorlu Araçlar Alanındaki öğrenciler, firmanın hibe ettiği, kendi ürettiği araçlar ve motorlar üzerinde eğitim alıyor.