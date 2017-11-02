MHP’li Kazım Yücel’den ‘Turist’ açıklaması

MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, yaklaşan kayak sezonu öncesinde Erciyes’e turist çekmek için parti olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yapılan kampanyaların sonuç vermeyeceğini söyleyen Yücel, “Erciyes AŞ genel müdürümüz, ‘Moskova’dan Kayseri’ye uçak kaldırılarak turist getirileceğini’ değerlendirmiş. 2 aylık kış dönemini göz önüne aldığımız zaman müdürümüz bin 200 Rus turistten bahsediyor. Aynı dönemde Rusya’dan Kayseri’ye bir turistin gelmeyeceği de gerçektir. Çünkü, Erciyes’te kar kalınlığının 1 metre olduğu tarihte davet etmeye çalıştığımız turistlerin yaşadığı Moskova’da birkaç metre kar kalınlığı olan kayak merkezlerinin olduğunu unutulmuş diye düşünüyoruz. Biz bu konuyu masaya yatırdık ve uzun çalışmalarımız sonucunda şöyle bir proje geliştirdik” dedi.

Yücel, “Bizim bulunduğumuz bölgeye, verilere göre 50 bine yakın giriş yapan turistten bahsediliyor. Kayseri içerisinde konaklama yapan turist sayısına baktığımız zaman neredeyse hiç yok kadar. Bu turistlerin birçoğu Kapadokya bölgesine geçiyor. Kapadokya bölgesine geçen yaklaşık 20 bin turistte, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı turistik bölgesine gezi düzenliyorlar. Kayseri il sınırları içerisinde gezilecek yerler var fakat turistleri Kapadokya bölgesinden Kayseri’ye davet edemiyoruz. Bu anlamda bizim valimizden böyle bir oluşum sağlamak kaydıyla turistlerin neden Kayseri’ye gelmediğiyle alakalı bir heyet oluşturulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu sayede Kapadokya’ya gelecek olan turistlerin Kayseri’ye gelmesinin önünün açılacağını kaydeden MHP’li Meclis Üyesi Yücel, şunları söyledi:

“Böyle bir oluşumu sağladıktan sonra Nevşehir heyeti ile bir araya gelerek bu 2 bölge arasında turist alışverişi yapılabilecek istişareler yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu oluşumun arkasından sabah saat 5’te balon için ayağa kalkan turistlerin saat 7’de de Kayseri’ye gelmesini sağlayacak servisler aracılığı ile turistlerin Erciyes Dağı’na getirilmesi sağlanarak bu bölgedeki turistlere Erciyes’i tanıtabiliriz. Bu sayede bırakın dünyayı Türkiye’ye anlatamadığımız sucuğumuzu tanıtma imkanı doğabilir. Sonuçta da Kapadokya’ya gelen turistleri Kayseri’de günübirlik ağırlama şansı ve Erciyes Dağı’nı anlatma imkanı sağlarız. Bu o bölgeye intikal eden 3 milyon turistten 150 binine bu mevsim itibariyle tanıtma şansını verir. Bu vesile ile Kayseri’mizin birçok yeri turistlere tanıtılabilir.”

İHA

