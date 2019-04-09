Mimar Sinan düzenlenen etkinliklerle anıldı

Düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Güntülü Gündoğ, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü etkinliğinde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Tarihimizin çok önemli isimlerinden olan, Mimarsinan’ı anmak için bugün bir araya geldik. Bu benim anma merasimine ilk katılımım. Dün akşamdan beri edindiğim bilgilerden sonra, gerek Mimarsinan’la ilgili, gerek Ağırnas’la ve Koramaz Vadisi ile ilgili yapılacak çok işimizin olduğunu gördüm. Millet olarak sahip olduğumuz kültürel değerlerin ve eserlerin ortaya çıkarılmasında, korunmasında, ileriye taşınmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında Metin Sözen hocamızın yaptığı çalışmalar takdirin üzerindedir" dedi. Vali Günaydın, "Bizim de Büyükşehir Belediyemizle ve kurumlarımızla, özelikle Koramaz Vadisiyle ilgili olarak bu günden tez yok çok daha fazla çalışmamız ve gayret göstermemiz gerekiyor. Mimarsinan anlatılırken, 10 parmağında 10 marifet olduğunu gördük. Bizler de, yaşamımızda bu büyüğümüzü örnek alarak, yarınlarda ülkemiz için, milletimiz için ve önemli işler yapmak için önümüze hedefler koymalıyız. Bizler de sizin hedeflerinize ulaşmanız için, her türlü destek ve katkıyı vereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, Mimarsinan’ı gençlerimizin ve çocuklarımızın kendine örnek alması ve bu sayede ileride de bu ülkeden çok başarılı bilim insanlarının çıkacağını hep beraber göreceğiz İnşallah. Düşünün ki Mimarsinan yapmış olduğu bir eserden, 4 yüz yıl sonra camiinin restorasyonuyla ilgili bilgi notları bırakmış. Bu da, kendisinin ne kadar büyük bir mimar olduğunu ve öngörüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bizler de İnşallah bize bıraktıklarıyla kendimize bir yol çizeceğiz ve ileride de buna benzer eserleri ortaya koymak için hep beraber çalışacağız” ifadesinde bulundu.







"Sinan’ın torunu olma şerefini hepimiz taşımalıyız" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Mimarsinan’ın torunu olmak, bu şerefe ermek bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra çocuklarımızın göbek adı değil, adı Sinan olmalı. Yani, Sinan’ın torunu olma şerefini hepimiz taşımalıyız. Böyle bir dahinin, dünyaya mal olmuş, 3 kıtada eserleri olan ve bir asırlık ömrüne yaklaşık 467 tane eser sığdırdığı biliniyor. Böyle bir insanın torunu olmayı hepimiz gururla taşıyoruz. Bizim amacımız, Mimarsinan’ı uluslar arası boyuta taşırken, aynı zamanda Kayseri’mizi taşımaktır ve onun büyüklüğünden Kayseri’mizin istifade etmesini sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İnşallah hep birlikte el ele, gönül gönüle vermek suretiyle, Mimarsinan’ımızı daha güzel noktalara taşıyacağız” diye konuştu.







Osmanlı mimari sanatını zirveye ulaştıran ve dünya mirasları arasına eserlerinin büyük bir ihtişam sergileyen Mimar Sinan Ağırnas’da doğduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu da, bu bakımdan Ağırnas’ın sadece Melikgazi’nin, Kayseri’nin değil tüm dünyanın değer verdiği, önemsediği ve korumaya aldığı bir bölge olduğunu söyledi.

9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinliklerinde bir misyon ve vizyonu omuzladıkların belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas’ın tarihi yapısı, Mimarsinan ile özdeşleşen kimliğinin yine ön planda olacağını ve buranın açık alan tarihi müze şehir haline getirileceğini kaydetti.







Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinliklerinde şu açıklamalarda bulundu:

”Ağırnas Bölgemiz Melikgazi için çok önemlidir. Çünkü burası bir dünya markasıdır. Koca Mimar Sinan doğduğu ev buradadır. Ağırnas tarihi evleri ile adeta açık alan müze gibidir. 2014 yılından itibaren Mimar Sinan Melikgazi koruması ve tanıtımındadır. Bu bölgenin çevre ve tarihi yapısı ile birlikte değerlendirilmektedir. Tarihi ve kültürel gezi alanı olarak değerlendirilmektedir. Ağırnas Taş işçiliği meslek edindirme kurslarında ders olarak öğretilecektir. Taş işçiliği ustaları yine büyük eserlere imzaları atabileceklerdir”







Konuşmaların ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından madalyaları verildi. Mimarsinan’ın eserlerinden esinlenerek dikilen kıyafet defilesinin ardından Mimarsinan Evi’nin açılışı yapıldı. Anma etkinliğinin sonunda Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşa pilav ikramında bulundu.

