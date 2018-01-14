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Minikler, amirlerle satranç oynadı

İncesu Atatürk İlkokulu öğrencileri "Benimle Satranç Oynar mısın?" projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek daire amirleri ve personelleri ile satranç oynadı.

Minikler, amirlerle satranç oynadı

Öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesini, satranç oyununun bir spor olarak sevdirilmesini ve tanıtılması için Atatürk İlkokulu tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş ve diğer daire amirleri ile satranç oynadı.



Okul öğretmeni ve satranç Antrenörü Ekrem Ardıç, proje ile ilgili şunları kaydetti:
"Satranç öğretmeyi amaçlayan projeyi hayata geçirdik. Resim, müzik, matematik gibi satranç da çocukların gelişmesinde önemli enstrümanlardan biri. Çocukların yeteneklerinin yüzde yetmişi bu çağlarda gelişiyor. Proje düşünme becerilerinin gelişmesi, zihinsel gelişim açısından çok önemli. Bundan dolayı bu projeye gerekli önemi veriyoruz."

AA

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