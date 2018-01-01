Mirac’ta “Mekke’nin onuru” işlendi  

“Büyüklerine Saygı İçin Ayağa Kalkan Bir Nesil” anlayışını yaşanır kılmak gayesiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren Mirac Kültür Merkezi, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) ve Çorakcı İlmi Araştırmalar Eğitim Ve Kültür Vakfının (Çorakcı Vakfı) birlikte düzenledikleri Mirac Akademi’nin bu haftaki konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci oldu.
Programın açılış konuşmasını Araştırmacı-Yazar F. Yılmaz Altunöz yaptı. Daha sonra konferansa geçildi. Konferansın yeryüzünde işgal edilen ve onuru zedelenen müslüman başkentlerin gündemde olduğu bir zaman diliminde yapılması ayrıca bir önem taşıyordu. Cebeci kalp ve Kabe ilişkisi üzerine çok önemli bilgiler verdi. “Önce kalp sonra diğerleri” dedi. Kalp insan ya da insan kalp ilişkisinden hareketle; Kabe, Mekke’nin yeryüzü hatta evrenin Mekke ve Kabe üzerinden varoluşunu anlattı. Hz. Peygamberin şehir fetihlerinden önce muhataplarının kalbine ulaştığını ve fethettiğini ifade ederek; savaş anlayışının toptan imha değil tam tersine ihya hareketi olduğunu; en büyük düşman gruplarına ya da ülkelere yönelik; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda yaşam alanları açtığını örneklerle anlattı. Bu tarzın müslümanlara ait savaş anlayışı olduğunu; Müslümanların dışındaki diğer savaş yaklaşımlarının ise günümüzde görüldüğü gibi; yalnızca insanları değil tüm canlıları öldürme, yok etmekle beraber tarihi/çevreyi de yok etme üzerine kurulu olduğunu belirtti.
Bir sonraki Mirac Akademi programı 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacak. Konuk ise Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan olacak.
Kurum Haberi